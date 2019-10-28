Пошутивший над трупом сбитой кошки российский певец оправдался

Татарский певец Фирдус Тямаев оправдался за видео, в котором он вместе с другой артисткой Гузель Уразовой посмеялся над трупом сбитой на дороге кошки. Об этом сообщает телеканал «360».

Исполнитель заявил, что в ролике не было никакого животного — вместо него на дороге лежал непонятный предмет. «Там валялась то ли тряпка, то ли шапка, а я просто прикольнулся и сказал: "Вот шашлык"», — пояснил музыкант и добавил, что сам считает себя зоозащитником.

Тямаев также назвал себя «деревенским парнем» и добавил, что не стал бы портить свою репутацию издевательствами над животными. «А про нас написали, как будто мы сбили [кошку] и издевались над ней. Наша душа чиста. Был бы я всероссийской звездой, этого бы и не заметили», — заключил певец.

Ранее в Instagram-аккаунте Уразовой появился ролик, в котором артисты в шутку заявили, что остановились возле мертвого животного, потому что «не успели приготовить шашлык», были голодными и ехали на гастроли. Позднее исполнительница удалила пост.

37-летняя Гузель Уразова — народная артистка Татарстана и заслуженная артистка Башкирии. 36-летний Фирдус Тямаев — заслуженный артист Татарстана.

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