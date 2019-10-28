Российская певица посмеялась над трупом сбитой кошки и разгневала пользователей

Татарские исполнители Фирдус Тямаев и Гузель Уразова записали видео, в котором посмеялись над трупом сбитой на дороге кошки. Об этом сообщает портал inkazan.ru.

Отмечается, что артисты в шутку заявили, что остановились возле животного, потому что «не успели приготовить шашлык», были голодными и ехали на гастроли. Видео появилось в Instagram Уразовой и быстро разошлось по сети, вызвав гнев интернет-пользователей. Позже артистка удалила запись.

В официальной группе Уразовой во «ВКонтакте» и на ее личной странице появились угрозы в адрес певицы. Артистов назвали садистами и пожелали им попасть в аварию.

37-летняя Гузель Уразова — народная артистка Республики Татарстан и заслуженная артистка Республики Башкортостан. 36-летний Фирдус Тямаев — заслуженный артист Республики Татарстан.

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