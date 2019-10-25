Подсчитаны штрафы поругавшегося из-за нарушения ПДД Михаила Боярского

Стало известно, сколько штрафов от ГИБДД накопилось у актера театра и кино Михаила Боярского, недавно оказавшегося в центре скандала из-за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в пятницу, 25 октября.

Отмечается, что за последние шесть лет вождения актер получил всего 12 штрафов. «При этом два из них — "выезд на полосу встречного движения" и "стоянка на проезжей части" — получены в один день, 1 октября, на перекрестке Большой Конюшенной и Невского проспекта. Тогда, собственно, граждане и сфотографировали парковку артиста на встречной полосе движения, после чего поднялась шумиха, а полиция стала проводить затянувшуюся уже проверку», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Источник в ГИБДД Санкт-Петербурга заявил, что артист мог хорошо выучить улицы города, чтобы умело избегать камер. Отмечается, что большинство штрафов Боярский получил за превышение скорости.

В начале октября Mercedes Боярского заметили припаркованным на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге. Журналисты связались с актером, чтобы узнать подробности случившегося, однако тот выругался в ответ на их вопросы: «А что вы меня допрашиваете? Вы что, мои папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас».

Позднее жена Боярского Лариса Луппиан сообщила, что артист припарковался в неположенном месте, потому что спешил в аптеку. Она сказала, что не осуждает мужа за его поступок.

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