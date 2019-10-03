Поведению ругающегося и нарушающего ПДД Боярского нашли объяснение

Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский припарковался в центре Санкт-Петербурга в неположенном месте, потому что спешил в аптеку. Об этом его жена Лариса Луппиан сообщила в разговоре с порталом Teleprogramma.pro.

Она заявила, что не осуждает мужа за нарушение правил дорожного движения, так как ему нужно было купить лекарства. Она пояснила, что он пошел на такой шаг, так как в том месте негде было припарковаться. «Но у нас что, никто не нарушает? Заплатим штраф», — сказала Луппиан.

«Могу сказать, что у нас любят человека превознести, а потом втоптать в грязь. Это наша национальная русская забава», — прокомментировала ситуацию артистка. По ее словам, инцидент произошел не 1 октября, как пишут СМИ, а «уже давно».

Ранее Mercedes Боярского заметили припаркованным на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге. Журналисты связались с актером, чтобы узнать подробности случившегося, однако тот выругался в ответ на их вопросы: «А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас».

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