Михаил Боярский призвал вернуть цензуру и худсоветы

Народный артист России Михаил Боярский считает, что любое произведение искусства должно быть оценено профессионалами, которые решат, достойно ли оно отечественного зрителя. Об этом актер заявил в эфире телеканала «Дождь».

«Как в школе есть педагог у учеников, так у артистов должен быть худсовет, куда входят лучшие умы нашей страны», — подчеркнул Боярский, добавив, что оценивать произведения необходимо «по критериям "ум, честь и совесть"».

Артист объяснил необходимость возвращения худсоветов тем, что в российском театре, кинематографе и на музыкальной сцене якобы царит разврат. «Прорвало плотину, вычистительные ограждения не работают. Вылезло такое количество дерьма, что нужно с ним как-то справляться. Плохая музыка, мат, дешевые пьесы, отсутствие драматургии толковой, переделывание классиков по непозволительным лекалам и многое другое», — подчеркнул он.

По словам Боярского, когда Карлсон голым летает за Фрекен Бок — это ужасно. Артист отметил, что еще не видел такого фильма, но он скоро появится, поскольку «тенденция такова».

Михаил Боярский снялся в таких фильмах, как «Новогодние приключения Маши и Вити», «Звезда пленительного счастья», «д’Артаньян и три мушкетера», «Пеппи Длинныйчулок», «Старший сын», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Тарас Бульба». С 1968-го по 1969 год он пел в рок-группе «Кочевники», в 1990-х — в коллективе «Сильвер».

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!