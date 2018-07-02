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Боярский узнал о победе сборной России и онемел на сцене

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Михаил Боярский

Актер Михаил Боярский забыл слова во время спектакля, узнав о победе сборной России над Испанией в матче чемпионата мира по футболу. Об этом он заявил ТАСС.

Боярский поведал, что принес в театр телевизор и до выхода на сцену смотрел матч. «Посмотрел первый, второй таймы, даже чуть не до конца дополнительное время. И тут мне нужно было выходить на сцену, а жена взяла и брякнула: "Наши выиграли" — и у меня белый лист. Зрители ничего не понимают: я онемел, мне нужно было говорить мою реплику, а я уже ничего не соображаю», — рассказал артист.

Боярский предположил, что испытал на сцене такой же стресс, что и футболисты во время игры. Он подчеркнул, что больше не будет выступать во время матчей с участием российской сборной. «Либо надо бросать профессию, становиться болельщиком профессиональным, потому что совместить театр и футбол невозможно», — добавил актер.

1 июля сборная России победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

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