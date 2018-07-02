Рэпер поспорил на тату на лице в случае победы сборной России над Испанией

Рэпер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah, набил татуировку со словами «Россия» и «Игорь» на лице после победы отечественной сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Он опубликовал видео из тату-салона в Instagram.

🇷🇺🤘🏼 Фото опубликовано @t_killah

Хип-хоп-исполнитель поспорил с подругой, что в случае победы сборной России над Испанией набьет татуировку на лице. После окончания футбольного матча он спросил у поклонников, следует ли ему выполнить обещание. «Я, конечно, пребываю в неком замешательстве», — признался он.

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Подписчики рэпера выразили надежду на то, что татуировка на самом деле ненастоящая и посчитали, что набивать на лице имя вратаря сборной Игоря Акинфеева — глупая идея. Некоторые также отметили, что на других фото T-killah в соцсетях с лица рэпера пропало слово «Игорь».

1 июля сборная России пробилась в 1/4 финала чемпионата мира. Россияне обыграли команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3. Основное время и два дополнительных тайма победителя не выявили, завершившись со счетом 1:1.

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