Рэпера Smoke Dawg застрелили в 21 год

Канадский рэпер Smoke Dawg погиб в результате стрельбы в Торонто. Об этом в воскресенье, 1 июля, сообщает NME.

По данным издания, инцидент произошел вечером в субботу, 30 июня. Несколько свидетелей слышали выстрелы рядом с ночным клубом, который располагается на оживленной улице города. В результате одна женщина и двое мужчин были доставлены в больницу, однако впоследствии один из них от полученных ранений скончался.

Подозреваемым в нападении удалось скрыться с места преступления.

Отмечается, что полиция пока не подтвердила информацию о смерти 21-летнего исполнителя, однако друзья рэпера уже выразили в соцсетях свои соболезнования по поводу его кончины.

Smoke Dawg приобрел известность в 2015 году после выхода его песни Still. Еще большую популярность ему принесло совместное выступление с рэпером Дрейком, которое состоялось в прошлом году.

Ранее в июне стало известно о смерти 20-летнего рэпера XXXTentacion. Его застрелили, когда он выходил из мотосалона в Южной Флориде.

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