Появилось фото Михаила Боярского без шляпы

Депутат Госдумы Сергей Боярский опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию своего отца, российского актера и певца Михаила Боярского, во время просмотра футбольного матча петербургского «Зенита» против «Ахмата».

На снимке Михаил Боярский сидит перед планшетом без головного убора. По данным «Федерального агентства новостей», это первое фото, на котором артист запечатлен без шляпы.

«Отец смотрит "Зенит" — "Ахмат" через интернет со всеми вытекающими, в центре города с ним вечные проблемы. Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору», — рассказал Сергей Боярский в описании к посту.

Подписчики бурно отреагировали на публикацию.

«Самый крутой, самый лучший навсегда Михаил Боярский», — заявили одни.

«Здоровья и долголетия!» — желали другие.

«Вот если бы без усов...», — шутили третьи.

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