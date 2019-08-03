Боярский отреагировал на данные о психических расстройствах петербуржцев

Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский заявил, что с иронией относится к тому, что в Минздраве подсчитали число россиян с психическими расстройствами и выявили, что лидером по данному показателю оказался Санкт-Петербург. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в субботу, 3 августа.

По его словам, подобные подсчеты «бессмысленны и глупы». «Если бы не было психов, не было бы искусства. Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть», — заключил артист.

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Боярский также отметил, что, по его мнению, врачам лучше следует считать, «какие лекарства нужно давать больным и сколько». «А считать, кто у нас психи, это, может, к ним самим и относится. Потому что это не совсем здоровый интерес, считать по регионам, где больше психов», — высказался он.

Актер добавил, что точно знает, что на Земле больше психов, чем на Луне.

Ранее 3 августа RT со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны за 2018 год сообщил, что Санкт-Петербург оказался лидером среди регионов России по числу пациентов с впервые в жизни выявленными психическими расстройствами. Количество выявленных и зарегистрированных случаев в Санкт-Петербурге (4,7 тысячи) почти в два раза превышает показатели Москвы (2,8 тысячи), оказавшейся на втором месте. Третье место занял Татарстан (2,5 тысячи).

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