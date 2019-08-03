Назван регион России с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами

Санкт-Петербург оказался лидером среди регионов России по числу пациентов с впервые в жизни выявленными психическими расстройствами. Рейтинг составил телеканал RT на основе данных министерства здравоохранения страны за 2018 год.

Количество выявленных и зарегистрированных случаев в Санкт-Петербурге (4,7 тысячи) почти в два раза превышает показатели Москвы (2,8 тысячи), оказавшейся на втором месте.

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Третье место занял Татарстан (2,5 тысячи). На следующей строчке — Башкортостан с 2,4 тысячи зарегистрированных случаев. Пятое место заняла Челябинская область (2,1 тысячи).

Меньше всего выявленных случаев оказалось в Ненецком автономном округе — там психические расстройства нашли лишь у восьми пациентов.

Отмечается, что в 2018 году в России впервые в жизни был установлен диагноз «психическое расстройство» у 59,1 тысячи человек. В это число не входят случаи, связанные с употреблением психоактивных веществ.

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