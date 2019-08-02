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Россиян призвали воздержаться от поедания мухоморов

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Россиян предупредили, что не стоит поддаваться на советы пользователей социальных сетей, которые рекомендуют есть мухоморы. Об этом говорится в сообщении Минздрава Московской области, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Термическая обработка никаким образом не влияет на яды, которые содержатся в мухоморах. Поэтому разницы нет, съели этот гриб термически обработанным или необработанным», — предупредила врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации иинтенсивной терапии №2 МОНИКИ Анна Зацепина. Она отметила, что по статистике каждый третий человек, съевший мухомор, получает отравление, которое может стать смертельным.

Отмечается, что симптомы такого отравления появляются через один-два часа после употребления мухомора. Сначала у человека появляются боли в животе, тошнота, рвота и диарея. Затем могут проявиться такие симптомы, как галлюцинации и нарушения сна. «Сильное отравление характеризуют низкий пульс и снижение давления. Если после приема каких-либо грибов в пищу вы обнаружили такие симптомы, необходимо сразу обратиться к врачу, вызвать бригаду скорой помощи, так как подобные симптомы всегда свидетельствуют об опасности для жизни и здоровья», — добавила Зацепина.

До приезда скорой помощи рекомендуется попытаться самостоятельно вызвать рвоту, но только если отравившийся в сознании. В случае осложнений человеку, который съел мухомор, может грозить операционное вмешательство, вплоть до подключения аппарата искусственной почки.

В мае в квартире мурманчанина начали расти грибы «размером с кулак» из-за того, что крыша дома течет уже третий год, и ее никто не чинит. Из-за вечно протекающей крыши в комнатах невозможно сделать ремонт, он с семьей живет в полной антисанитарии. За все это ему присудили 13 тысяч рублей компенсации.

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