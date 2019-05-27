Москвичка придумала план освоения дальневосточного гектара

Жительница Москвы Ольга Жирикова оформила дальневосточный гектар в Партизанском районе Приморского края и собирается обустроить там плантацию по разведению лекарственных грибов, а также построить дом. Об этом женщина рассказала Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По словам Жириковой, она детально изучила землю в окрестностях в поиске участка с нетронутой природой, хорошей транспортной доступностью и неподалеку от населенных пунктов. «Расположение участка позволит не только удобно разместиться на гектаре и открыть производство, но и организовать доставку покупателям», — добавила она.

Москвичка готовится к первой поездке на участок. Летом она планирует обустроить на нем небольшую плантацию грибов. Идею этого проекта россиянка называет уникальной. «Дело в том, что все ориентируются на производство популярных пищевых грибов, а ведь есть полезнейшие виды грибов, имеющие выраженный терапевтический эффект, который подтвержден международными исследованиями», — пояснила Жирикова.

Участниками программы по выдаче россиянам дальневосточных гектаров стали около 75 тысяч человек, уточняет министерство. Люди получают землю бесплатно, тогда как еще три года назад они должны были выкупать ее на аукционах, платить за межевание и согласовывать оформление в различных инстанциях.

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