В Госдуме предложили организовать пункты приема ягод у граждан

В Минприроды поступило предложение создать пункты приема ягод в поселках городского типа для их дальнейшей продажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Автором инициативы стал первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов. Он считает, что его идея позволит сборщикам ягод получать деньги за свою работу и не переживать, смогут они самостоятельно продать собранное или нет. Депутат отметил, что часто большая часть продукции просто пропадает. В случае же сотрудничества граждан и государства выгоду получат обе стороны: люди смогут иметь небольшой дополнительный заработок, а государство — получать прибыль от реализации товара в городах, где стоимость ягоды достаточно высока.

Ранее в Минсельхозе задумались о регулировании рынка дикорастущих ресурсов, таких как грибы, ягоды, орехи, березовый сок и лекарственные растения. В ведомстве посчитали, что эта продукция хорошо пойдет на экспорт. Позднее в министерстве опровергли эту информацию и заявили, что такой темы на повестке нет.

Ежегодно в России вырастает 8,5 миллиона тонн дикорастущей продукции, но эти ресурсы используются только на шесть процентов.

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