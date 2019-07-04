Любителей грибов и ягод успокоили

Минсельхоз не планирует контролировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений россиянами, передает ТАСС.

Там уточнили, что основной задачей ведомства остается наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Отмечается, что Россия обладает запасами дикорастущего сырья в объемах 8,5 миллиона тонн, однако эти ресурсы в настоящее время используются всего на шесть процентов.

Принимая во внимание такой потенциал развития отрасли, Минсельхоз предлагает повысить «качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки».

3 июля принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК сообщило, что министерство сельского хозяйства планирует ввести ограничения и контрольные меры по сбору дикоросов. Это обосновывалось тем, что продукция обладает высоким экспортным потенциалом.

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