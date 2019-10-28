Пьяный Джаред Падалеки из «Сверхъестественного» напал на мужчину и был задержан

Американский актер Джаред Падалеки задержан полицией в городе Остин, штат Техас. Видеозапись инцидента опубликовал портал TMZ.
Отмечается, что артиста задержали за нахождение в общественном пространстве в пьяном виде и нападение на человека. Падалеки якобы ударил бармена в клубе Stereotype, после чего поборолся на улице с приятелем, пытавшемся его успокоить. Когда к заведению прибыли сотрудники правоохранительных органов, актер показал им пачку долларов. Его увезли в полицейский участок.
В сентябре стало известно, что Падалеки сыграет главную роль в перезапуске сериала «Крутой Уокер». Актер наиболее известен по сериалу «Сверхъестественное», который выходит с 2005 года.
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