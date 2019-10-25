Назван самый страшный сериал в истории

Журнал Rolling Stone составил список из 30 лучших хоррор-сериалов всех времен.

Первое место в рейтинге занял «Твин Пикс». Отмечается, что, несмотря на обилие мистики, проект Дэвида Линча и Марка Фроста никогда не забывал и про человеческие страдания. По мнению журналистов, именно это сочетание и делает «Твин Пикс» абсолютным чемпионом телевизионного хоррора.

На втором месте — стартовавший в 1959 году черно-белый сериал «Сумеречная зона». Отмечается, что антология Рода Стерлинга совмещала в себе сразу несколько жанров, которые могли как напугать зрителя, так и заставить его задуматься. В 2019 году шоу планируется перезапустить под руководством Джордана Пила — режиссера картин «Прочь» и «Мы».

Тройку замкнул «Ганнибал» с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Сериал назвали ошеломительным и смелым с визуальной точки зрения.

В первую пятерку также вошли «Секретные материалы» и «Нулевой канал». Кроме того, в первой десятке оказались шоу «Баффи — истребительница вампиров», «Настоящий детектив», «Черное зеркало», «Американская история ужасов» и «Ходячие мертвецы».

17 октября стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Самым просматриваемым в истории проекта оказался третий сезон шоу «Очень странные дела». Хорошие рейтинги показали и такие проекты, как «Невероятное» и «Бумажный дом».

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