Назван самый популярный сериал на Netflix

Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.

Самым просматриваемым в истории проекта оказался третий сезон шоу «Очень странные дела». В течение первых четырех недель после выхода его посмотрели порядка 64 миллионов пользователей. Это стало известно после того, как в компании заявили о том, что в третьем квартале текущего года им удалось достигнуть рекордных доходов.

В список наиболее популярных среди подписчиков сериалов также вошли шоу «Невероятное» и «Бумажный дом». Среди фильмов с наибольшими просмотрами в Netflix назвали комедию Зинги Стюарт «Дылда», триллер Питера Салливана «Тайная одержимость» и картину Синди Чупак «Родство».

В августе Ассоциация телевизионных критиков США и Канады назвала победителей ежегодной премии TCA Awards, присуждаемой за выдающиеся достижения в области телевидения. Наибольшее количество наград получило шоу Гарри Брэдбира и Тима Киркби «Дрянь». Его признали сериалом года и отметили за достижения в комедийном жанре. Награда «Лучший драматический сериал» досталась проекту «Лучше звоните Солу», который является приквелом «Во все тяжкие». Главным мини-сериалом стал «Чернобыль» от телеканала HBO.

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