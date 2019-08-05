Названы лучшие сериалы года

Ассоциация телевизионных критиков США назвала победителей ежегодной премии TCA Awards, присуждаемой за выдающиеся достижения в области телевидения. Об этом сообщает издание Variety.

Наибольшее количество наград получило шоу Гарри Брэдбира и Тима Киркби «Дрянь». Его признали сериалом года и отметили за достижения в комедийном жанре. Кроме того, сценаристка и исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж удостоена приза в номинации «Индивидуальное достижение в комедии».

Награда «Лучший драматический сериал» досталась проекту «Лучше звоните Солу», который является приквелом «Во все тяжкие». Главным мини-сериалом стал «Чернобыль» от телеканала HBO. Среди новых шоу отметили «Жизни матрешки», а среди новостных и информационных — «Покидая Неверленд» о поп-певце Майкле Джексоне.

За вклад в развитие телевидения отметили шоу «Дедвуд» и его создателя Дэвида Милча. Актриса Мишель Уильямс также была удостоена приза за драматическую роль в мини-сериале «Фосси/Вердон».

11 июня издание Variety выбрало лучшие сериалы полугодия. Кинокритики выделили такие проекты, как «Жизнь матрешки», «Когда они нас увидят», «Тука и Берти» и «Барри».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



