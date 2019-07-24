Названы самые любимые зарубежные сериалы россиян

Россияне назвали пятерку самых любимых зарубежных сериалов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

По результатам опроса, наиболее распространенными сериалами у граждан оказались «Игра престолов», «Шерлок» и «Доктор Хаус». Каждый четвертый россиян видел один из этих сериалов. Еще по 22 процента граждан смотрели

«Чернобыль» и «Остаться в живых».

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Отмечается, что наиболее популярным у женщин телепроектом оказался «Доктор Хаус» (28 процентов женщин против 20 процентов мужчин). Мужчины чаще женщин выбирали для просмотра «Игру престолов» (30 против 24 процентов).

Выяснилось, что две трети россиян смотрели как минимум один из современных зарубежных сериалов. При этом среди тех, кто не видел ни одного нового сериала, большинство (62 процента) не пользуется интернетом. Среди активных пользователей всемирной сети таких респондентов оказалось только 23 процента.

Опрос проводился среди 1608 россиян в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах.

В июне портал Variety составил список лучших сериалов, вышедших в 2019 году. Отмечены мини-сериал «Жизнь матрешки», драма «Когда они нас увидят», анимационное шоу «Тука и Берти» и драматическая комедия «Барри».

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