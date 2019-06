Названы лучшие сериалы полугодия

Портал Variety составил список лучших сериалов, вышедших в 2019 году. В перечень вошли 13 телешоу.

Кинокритики отметили вышедший в январе мини-сериал «Жизнь матрешки» (Russian Doll) с Наташей Лионн в главной роли, основанную на реальных событиях драму «Когда они нас увидят» (When They See Us), анимационное шоу «Тука и Берти» (Tuca & Bertie) и драматическую комедию «Барри» (Barry).

Также в списке — шоу о хореографе Бобе Фосси и танцовщице Гвен Вердон «Фосси/Вердон» (Fosse/Verdon), драма «Городские истории» (Tales of the City), комедия «Другие двое» (The Other Two) и второй сезон сериала «Дрянь» (Fleabag). Помимо этого, в перечне указаны молодежная комедия PEN15, скетч-шоу «Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном» (I Think You Should Leave with Tim Robinson), хоррор-драма «Притворство» (The Act), комедия об американце египетского происхождения «Рами» (Ramy), а также мини-сериалы «Особенный» (Special) и «Семейный брак» (State of the Union).

