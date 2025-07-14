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13:28, 14 июля 2025Экономика

В России подготовили основания для нарушения контрактов с иностранцами

МЭР подготовил поправки о регулировании обратного выкупа активов иностранцами
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Минэкономразвития подготовило поправки о регулировании возможности обратного выкупа нынешних российских компаний бывшими иностранными собственниками, которые после февраля 2022 года продали активы, включив в соглашения соответствующие условия. Об этом со ссылкой на документ пишет Forbes.

Он дает право российской стороне нарушить контракт в этом вопросе по ряду оснований, которые могут трактоваться достаточно широко. Окончательное решение должен будет принимать Арбитражный суд Московской области, даже если в соглашении о продаже прямо прописано требование решать споры в зарубежных судах.

Сам законопроект об имущественных правах внесли в Госдуму еще в 2020 году. В мае 2022 года его приняли в первом чтении, после чего отложили на три года.

В версии за авторством депутатов покупателю иностранных активов в России хотят выставить пять условий, нарушение которых позволит не исполнять опцион на выкуп. В версии МЭР количество способов сохранить компанию за собой для российских собственников выросло до восьми, причем для положительного решения достаточно одного.

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В число новых вошли публичные заявления бывшего иностранного владельца актива о прекращении деятельности в России по политическим мотивам и попытка закрыть компанию. От степени тяжести действий будет зависеть размер компенсации, на которую сможет рассчитывать бывший владелец предприятия.

Законопроект также дает президенту России право устанавливать любые дополнительные условия, при которых конкретный инвестор теряет право на обратный выкуп.

Поводами для нарушения контракта начнут считать связь иностранного инвестора с «недружественной страной», совершение сделки после 24 февраля 2022 года, ситуацию, когда цена обратного выкупа ниже рыночной, а российская компания исполняет обязательства перед работниками и кредиторами. Запрет на реализацию опционов вправе ввести профильное министерство по собственным основаниям.

Ранее президент России Владимир Путин, поручив правительству и профильным ведомствам разработать механизм возвращения западного бизнеса на российский рынок, подчеркнул, что при рассмотрении заявок нужно руководствоваться прежде всего национальными интересами.

В июне заместитель министра финансов Иван Чебесков отметил, что каждый месяц правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассматривает десятки заявок иностранных компаний на уход из России. Что касается желающих возобновить деятельность, то таких заявок не наблюдается.

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