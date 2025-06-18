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10:54, 18 июня 2025Экономика

В Минфине рассказали о десятках желающих уйти из России компаний

Замглавы Минфина Чебесков рассказал о десятках заявок компаний на уход из России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Каждый месяц правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассматривает десятки заявок иностранных компаний на уход из России. Об этом рассказал в интервью РБК заместитель министра финансов Иван Чебесков.

По его словам, поток заявок постепенно снижается, однако точного понимания, почему это происходит, нет. Возможно, повлияло ужесточение условий для таких сделок, хотя они остаются выполнимыми, но не исключено, что основным фактором стал геополитический. На фоне переговоров России и США, а также России и Украины ряд игроков могли решить подождать.

В октябре прошлого года правительство повысило дисконт для желающих покинуть Россию компаний с 50 до 60 процентов от рыночной стоимости актива, а также увеличило взнос в бюджет с 15 до 35 процентов от той же рыночной стоимости. Таким образом, самим владельцам оставалось только пять процентов от цены, что снизило интерес к продаже.

Вместе с тем, заметил Чебесков, информация о компаниях, желающих вернуться в России, пока не подтверждается. Многочисленные сообщения российских СМИ пока ни к чему не провели, в Минфине не видели ни одной подходящей заявки.

Замглавы Минфина не исключил, что те находятся на уровне отраслевых федеральных органов исполнительной власти, но на уровень подкомиссии это пока не вышло. Единственный процесс, который продолжается, это покупка отдельных активов иностранными компаниями, которые остаются в России, но и тут речь идет только о точечных заявках.

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