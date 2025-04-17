В Минцифры не увидели желания западных компаний вернуться «от слова совсем»

Глава Минцифры Шадаев заявил об отсутствии заявок на возврат западных компаний

Если какие-то крупные зарубежные компании хотят вернуться на российский рынок, то сейчас их желание никак не проявляется. Об этом в рамках годового собрания ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает РИА Новости.

«Честно говоря, мы как регуляторы, как министерство какой-то такой активности от крупных зарубежных вендоров не видим от слова совсем», — указал он. Таким образом министр прокомментировал множество слухов о скором возвращении тех, кто покинул страну после 2022 года из-за санкций или по собственной воле.

Ранее Bloomberg выяснил, что западные компании активно интересуются, как обстоят дела с российским рынком и каковы условия для сотрудничества, однако не спешат предпринимать конкретные шаги.

По данным издания, большинство из них хочет оценить ситуацию, что складывается на фоне переговоров России и США, но условия, которые выставляет Москва, кажутся им неадекватными. Кроме того, бизнес смущает пересмотр условий опционов по обратному выкупу активов.

Президент России Владимир Путин в прошлом месяце поручил правительству разработать законодательную базу для бизнеса, который желает зайти на российский рынок и инвестировать в страну. Тогда же он намекнул, что ушедшим компаниям, продавшим свои активы по цене гораздо ниже рыночной, придется доплатить ради возвращения.

На этой неделе Hyundai Motor Group опроверг слухи о возобновлении продаж автомобилей Kia в России 2025 году. В компании указали, что СМИ некорректно интерпретировали ожидания производителя от рынка СНГ.