Все пишут, что Ariston — первая западная компания, которая возвращается в Россию. Правда ли это?

Ariston одобрил решение Путина вернуть ему контроль над российскими активами

Итальянский производитель бытовой техники Ariston опубликовал пресс-релиз по поводу указа президента России Владимира Путина, отменяющего решения о передаче во временное управление структуре «Газпрома» его российских активов. В документе говорится, что компания намерена восстановить контроль над «дочкой» и продолжить работу предприятия с исполнением всех западных санкций.

Как подали сообщение российские СМИ

В многочисленных заметках российских новостных изданий такая реакция характеризуется как первое возвращение в Россию западного бренда, покинувшего ее после 2022 года. Например, в сообщении Telegram-канала Mash говорится, что «ушедшая из-за санкций компания вернулась в Россию — первым стал итальянский бренд Ariston».

Такую трактовку пресс-релиза подхватили другие СМИ, хотя первые издания, обратившие внимание на пресс-релиз, не увидели в нем повода для сенсации. Так, заголовок новости «Ведомостей», опубликованной вечером в среду, 26 марта, был сформулирован как «Ariston возобновит сотрудничество с менеджментом российского подразделения».

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По всей видимости, авторов сенсационных материалов ввела в заблуждение строчка о восстановлении активности в России, хотя она связана не с возвращением, а с необходимостью отмены решения совета директоров Ariston Group от 1 августа 2024 года об отнесении структуры к потерянной. Тогда производителю пришлось отражать актив в качестве убытков.

Как Ariston утратил контроль над активами в России

Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» структуры «Аристон термо рус» 26 апреля 2024 года. На тот момент итальянский производитель продолжал работу и не заявлял о намерениях вскоре покинуть российский рынок.

Решение было принято в соответствии с указом годичной давности, согласно которому глава государства получил право передавать активы иностранных компаний в России во внешнее управление отечественным структурам.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский объяснил, что временная национализация носит вынужденный характер и является ответом на недружественные действия иностранных государств и международных организаций.

Какие-либо претензии к самой компании не предъявлялись, почему был выбран именно Ariston, также неизвестно. Новым управляющим «Аристон Термо Русь» стало АО «Газпром Бытовые системы» — крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит. Под его управлением выручка «Аристон Термо Русь» в 2024 году сократилась на 6 процентов, до 8,91 миллиарда рублей.

МИД Италии вызвал российского посла в Риме Алексея Парамонова, чтобы потребовать объяснения таких действий. В свою очередь, Евросоюз призвал Москву отменить решение по поводу «дочек» Ariston и немецкой Bosch (компанию «БСХ Бытовые приборы» передали под управление «Газпрому» тем же указом) как не соответствующие международному праву.

Как отменили национализацию

Накануне, 26 марта, Путин подписал указ об отмене передачи во временное управление российских активов Ariston (решение по поводу активов Bosch остается в силе). Причина такого решения не указывается. Также оно не подтверждалось какими-либо сообщениями СМИ или источников.

Исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони подчеркнул, что рад восстановлению полного владения и операционного контроля над активом, и предположил, что решение отражает «признательность за десятилетия ответственного инвестирования и управления».

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

По всей видимости, после национализации компания не рассчитывала, что сможет вернуть предприятие, поэтому через три месяца решила прекратить учитывать «Аристон Термо Русь» в своей структуре.

Можно ли назвать это возвращением в страну?

Группа Ariston продолжала работу в России и не хотела покидать рынок, таким образом, ее позиция по поводу присутствия в стране не изменилась, а уход не был связан с западными санкциями. Если считать возврат контроля над активом возвращением, то первым вернувшимся брендом должен считаться французский производитель питания Danone.

Компания объявила о планах уйти из России, но продолжала работу из-за сложностей с продажей актива. В июле 2023 года Путин передал долю компании в АО «Данон Россия» под временное управление Росимущества. В марте 2024-го глава государства отменил это решение.

Получается, что де-факто Danone вернулся в Россию, хотя СМИ связывали такое развитие событий с большей сговорчивостью французской компании по поводу условий продажи российского бизнеса. В итоге в мае западный производитель действительно продал актив компании «Вамин Р».