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11:06, 27 марта 2025Экономика

Ariston одобрил отмену временного управления российской «дочки»

Производитель бытовой техники Ariston объявил о возвращении в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: testing / Shutterstock / Fotodom  

Итальянский производитель бытовой техники Ariston сообщил, что одобряет решение президента России Владимира Путина об отмене передачи своей российской «дочки» под временное управление в «Газпром бытовые системы».

Компания намерена восстановить контроль над активом, утраченный годом ранее, и подчеркнула, что продолжит полностью исполнять все санкции. Такие действия потребуют пересмотра решения совета директоров, который уже списал российские активы в убыток.

Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» компаний «Аристон термо рус» и «БСХ бытовые приборы» 26 апреля 2024 года. Причина такого решения не называлась.

Накануне президент отменил свое решение также без указания причин. За время управления «Газпромом» выручка «Аристон Термо Русь» по итогам прошлого года сократилась на 6 процентов, до 8,91 миллиарда рублей.

Ряд российских СМИ сообщили о возвращении в Россию первого западного бренда, но если считать отмену национализации Ariston возвращением, то ранее такое решение было принято в отношении французского концерна Danone. Вскоре компания продала российский актив.

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