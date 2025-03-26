Путин отменил передачу российской «дочки» Ariston в управление структуре «Газпрома»

Путин отменил временное управление в отношении российской «дочки» Ariston

Президент России Владимир Путин отменил решение о передаче во временное управление структуре «Газпрома» российских активов Ariston. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Весной 2024-го 100 процентов долей компании были переданы в управление АО «Газпром бытовые системы». Речь идет об «Аристон Термо Русь», созданной в 2002 году. Эта российская «дочка» Ariston зарегистрирована в Ленинградской области и производит бытовые электроприборы и газовое оборудование.

Судя по бухгалтерской отчетности компании, на которую ссылается «Интерфакс», по итогам прошлого года выручка «Аристон Термо Русь» сократилась на 6 процентов —до 8,91 миллиарда рублей. А чистая прибыль выросла до 292 миллиона рублей — это в девять раз больше, чем в 2023 году.

В настоящее время на предприятии работает около 290 человек.

АО «Газпром бытовые системы» — дочернее общество ПАО «Газпром». На ее сайте говорится, что она является крупнейшим в России производителем бытового газового оборудования.

