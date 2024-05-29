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10:54, 29 мая 2024Экономика

В России заявили о недоумении из-за передачи «дочки» Ariston «Газпрому»

МИД: реакция Рима на передачу «дочки» Ariston «Газпрому» вызывает недоумение

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Реакция Рима на передачу «дочки» Ariston во временное управление АО «Газпром бытовые системы» вызывает недоумение. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, решение насчет активов AristonHolding приняли в соответствии с положениями указа президента России. Этот документ лег в основу специальных экономических мер в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств и международных организаций, подчеркнул Биричевский.

«Наши вынужденные ответные меры носят точечный, выверенный характер», — заявил представитель МИД.

26 апреля Путин распорядился передать во временное управление российских «дочек» компаний Ariston и BSH Hausgerate — это структуры «Аристон Термо Рус» и «БСХ Бытовые приборы». В Италии назвали передачу неожиданной и потребовали разъяснений от российского дипломата Алексея Парамонова.

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Европа призвала Россию отменить решение о передаче во временное управление активов зарубежных компаний. Внешнеполитическая служба Евросоюза потребовала найти «приемлемые решения» с европейскими компаниями. Позднее глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни рассказал, что собирается провести консультации с Германией и другими партнерами в Европе, чтобы «предпринять конкретные шаги для защиты итальянских компаний, работающих в РФ при соблюдении условий санкционного режима».

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Так, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ. В рамках этого указа были переданы под госуправление активы немецкой Uniper, финской Fortum, пивоваренной компании «Балтика», которой владела датская Carlsberg, а также Danone. Путин подчеркнул, что передача во временное управление иностранных активов — «не отъем собственности». По его словам, Россия настроена дружелюбно к зарубежным компаниям, которые хотят продолжать работать в стране.

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      Вячеслав Агапов
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