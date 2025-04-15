Слухи о скором возвращении Kia на российский рынок не подтвердились

ТАСС: Hyundai объяснил слухи о возвращении Kia в России проблемами корейских СМИ

Южнокорейский конгломерат Hyundai Motor Group не объявлял и не планировал возобновление продаж автомобилей Kia в России в 2025 году, слухи об этом стали результатом неверной интерпретации планов компании местными СМИ. Об этом в комментарии ТАСС рассказал представитель компании.

По его словам, речь шла о прогнозируемых продажах на рынке СНГ, а не России, соответственно, пересмотр политики по официальному присутствию в отношении последней он подтвердить не может.

О готовности бренда вернуться в Россию и продать уже до конца 2025 года 50 тысяч автомобилей накануне, 14 апреля, сообщило агентство «Рёнхап». Эту информацию распространили отечественные СМИ, но участники рынка отнеслись к ней с сомнением.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов указал, что ничего не слышал о переговорах по восстановлению присутствия автопроизводителя в России, а на возвращение ему потребовалось бы два-три года. Таким образом, сложно представить, как компания уже до конца года поставит на рынок сразу 50 тысяч машин.

В конце февраля коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал, что в случае отмены санкций больше всего шансов возобновить поставки машин на российский рынок у Hyundai Motor Group. Дело в том, что компания сохранила за собой право обратного выкупа активов и ей не придется начинать с нуля.