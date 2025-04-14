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23:53, 14 апреля 2025Экономика

Южнокорейский автопроизводитель запланировал вернуться в Россию

Kia запланировала продать в России 50 тысяч автомобилей в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petr Josek / Reuters

Южнокорейский автопроизводитель Kia запланировал вернуться на российский рынок в 2025 году. Об этом сообщает «Ёнхап».

В обновленном плане бренда указано, что компания включила Россию в план продаж. Ожидается, что до конца года буут реализованы 50 тысяч автомобилей этой марки. Бизнес-стратегия была скорректирована с учетом международной ситуации, в которой перспективы окончания конфликта на Украине растут с момента инаугурации Дональда Трампа в США.

Агентство отмечает, что Hyundai Motor Group также раздумывает о возвращении в РФ, рассчитывая диверсифицировать рынки в условиях растущей глобальной неопределенности.

Hyundai и Kia ушли из России, однако оставили за собой возможность вернуться и выкупить обратно свои производственные мощности. 25 февраля компания Kia Russia & CIS опубликовала объявления о поиске новых сотрудников, представительство южнокорейского автогиганта искало технического консультанта и специалиста по дилерскому маркетингу.

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