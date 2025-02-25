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17:47, 25 февраля 2025Экономика

Корейский автогигант начал искать в России новых сотрудников

«Известия»: Офис Kia в РФ начал искать технического консультанта и маркетолога
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Компания Kia Russia & CIS опубликовала объявления о поиске новых сотрудников. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Telegram-канал «Русский автомобиль».

В настоящее время представительство южнокорейского автогиганта ищет технического консультанта и специалиста по дилерскому маркетингу. Им поручат поддерживать все еще действующие дилерские контракты.

Ранее южнокорейский концерн Hyundai Motor Group (в альянс входят Hyundai и Kia) опроверг информацию о том, что он собирается вернуться в Россию. По словам представителей автогиганта, никаких шагов в этом направлении он делать не планирует.

Между тем отмечается, что южнокорейский гигант все еще может воспользоваться двухлетним опционом на обратный выкуп завода в Санкт-Петербурге, где сейчас собирают машины под брендом Solaris.

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