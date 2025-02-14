Стало известно о намерении ушедшего из России автогиганта вернуться

News1: Hyundai Motor Group планирует выкупить завод в Санкт-Петербурге

В южнокорейском концерне Hyundai Motor Group (в альянс входят Hyundai и Kia) рассматривают возможность возвращения на российский рынок и не исключают вероятность выкупа завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает местное новостное агентство News1 со ссылкой на источник.

Возвращение на российский авторынок в компании связывают с развитием геополитической ситуации в мире. В случае благоприятного стечения обстоятельств (в том числе завершения боевых действий на Украине) южнокорейский гигант может воспользоваться двухлетним опционом на обратный выкуп завода в Санкт-Петербурге, где в настоящее время собирают машины под брендом Solaris. Сделку по продаже закрыли в январе 2024-го. Таким образом, у Hyundai остается чуть меньше года для выкупа.

Сейчас в Hyundai Motor Group «внимательно следят за ситуацией на рынке», отметил собеседник агентства. «Мы это знаем», — подчеркнул он.

Как отмечается в материале, по мере того как «растет вероятность прекращения огня», усиливается интерес к российскому рынку со стороны корейской автомобильной промышленности. В альянсе не исключают своего возращения в РФ при условии отмены западных экономических санкций, заключается в статье.

При этом авторы материала скептически относятся к перспективам корейских автогигантов в случае их возвращения на российский рынок. Они отмечают, что Hyundai и Kia будет трудно конкурировать с доминирующими китайскими производителями. За последние несколько лет Haval, Geely, Chery и другие бренды из КНР заняли лидирующие места по объемам продаж в РФ. О подобном риске ранее предупреждал западных производителей глава консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер. Если Mercedes и BMW не вернутся в Россию в 2025-м, они рискуют потерять рынок РФ на долгие годы из-за экспансии китайских брендов.