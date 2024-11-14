В Германии заговорили о возвращении Mercedes и BMW в Россию

Mercedes и BMW могут вернуться на российский авторынок уже в 2025 году. О таких перспективах заговорили из-за потерь автобрендов ввиду санкций и экспансии на освободившийся рынок Китая, заявил руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер, его цитирует Berliner Zeitung.
По словам эксперта, немецкий автопром сильно пострадал из-за ухода из России, и теперь ему необходимо поторопиться с возвращением, чтобы не потерять местный авторынок надолго. Сейчас авторынок и нишу производства запчастей, которые освободились после ухода германских компаний, активно замещают китайские автобренды.
Если в ближайшие сроки отменить ограничения на поставку немецких машин в Россию, их снова начнут приобретать, уверен Шнайдер.
В 2023 году почти треть основных заводов пяти крупнейших европейских автопроизводителей — BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и Volkswagen — столкнулись с недозагрузкой. Их годовой объем продаж в Европе оказался на 3 миллиона ниже допандемийных показателей. Это ставит под вопрос будущее тысяч рабочих мест, считают в Bloomberg.
Ранее руководство Volkswagen заявило, что высокие затраты на энергоносители и рабочую силу ставят концерн в невыгодное положение по сравнению с европейскими коллегами, а также с китайскими конкурентами, которые нацелились на большую часть рынка электромобилей в регионе. Компании необходимо сократить расходы, чтобы оставаться конкурентоспособной.