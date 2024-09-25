Volkswagen объяснил свои проблемы двумя причинами

Reuters: Volkswagen пожаловался на дорогие энергоносители и рабочую силу

Руководство концерна Volkswagen AG и влиятельные профсоюзы начнут переговоры по оплате труда, от исхода которых зависит то, насколько агрессивно этот автопроизводитель будет сокращать кадры и закрывать заводы на территории Германии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, ситуация становится все более напряженной. Угроза закрытия заводов создала условия для столкновения компании с профсоюзом IG Metal, который пообещал бороться с таким развитием событий. Теперь ему предстоит договориться о новых трудовых соглашениях для 130 тысяч рабочих, после того как компания расторгла соглашения, которые обеспечивали занятость на шести ее предприятиях в Западной Германии с середины 1990-х годов.

Volkswagen утверждает, что высокие затраты на энергоносители и рабочую силу ставят концерн в невыгодное положение по сравнению с европейскими коллегами, а также с китайскими конкурентами, которые нацелились на большую часть рынка электромобилей в регионе. Поэтому, как заявил руководитель отдела кадров бренда VW, необходимо сократить расходы, чтобы оставаться конкурентоспособным.

Переговоры пройдут в замке Херренхаузен, резиденции ганноверской королевской семьи XIX века.

Ранее сообщалось, что германская промышленность столкнулась с сильнейшим с 1945 года спадом. Он менее серьезен, чем рецессия после финансового кризиса 2008 года и пандемии коронавируса, но оказывается «глубже и продолжительнее, чем основные структурные кризисы XX века».

Центральный банк ФРГ уже заявил о рисках умеренной рецессии после серии плохих новостей о положении таких предприятий, как Mercedes-Benz Group AG, BMW и Volkswagen AG.