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12:20, 25 сентября 2024Экономика

Volkswagen объяснил свои проблемы двумя причинами

Reuters: Volkswagen пожаловался на дорогие энергоносители и рабочую силу

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Руководство концерна Volkswagen AG и влиятельные профсоюзы начнут переговоры по оплате труда, от исхода которых зависит то, насколько агрессивно этот автопроизводитель будет сокращать кадры и закрывать заводы на территории Германии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, ситуация становится все более напряженной. Угроза закрытия заводов создала условия для столкновения компании с профсоюзом IG Metal, который пообещал бороться с таким развитием событий. Теперь ему предстоит договориться о новых трудовых соглашениях для 130 тысяч рабочих, после того как компания расторгла соглашения, которые обеспечивали занятость на шести ее предприятиях в Западной Германии с середины 1990-х годов.

Volkswagen утверждает, что высокие затраты на энергоносители и рабочую силу ставят концерн в невыгодное положение по сравнению с европейскими коллегами, а также с китайскими конкурентами, которые нацелились на большую часть рынка электромобилей в регионе. Поэтому, как заявил руководитель отдела кадров бренда VW, необходимо сократить расходы, чтобы оставаться конкурентоспособным.

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