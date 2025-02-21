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14:51, 21 февраля 2025Экономика

Корейский производитель автомобилей открестился от новостей о возвращении в Россию

Корейская Hyundai Motor опровергла сообщения о возможном возвращении в Россию
Вячеслав Агапов

Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock / Fotodom  

Hyundai Motor опровергла сообщения о возможном возвращении в Россию. Об этом со ссылкой на заявление корейской компании сообщает РИА Новости.

В середине февраля новостное агентство News1 со ссылкой на источник заявило, что в южнокорейском концерне Hyundai Motor Group (в альянс входят Hyundai и Kia) рассматривают возможность возвращения на российский рынок и не исключают вероятность выкупа завода в Санкт-Петербурге.

Возвращение производителя автомобилей на российский авторынок объяснили развитием геополитической ситуации в мире. В случае завершения боевых действий на Украине южнокорейский гигант якобы может воспользоваться двухлетним опционом на обратный выкуп завода в Санкт-Петербурге, где сейчас собирают машины под брендом Solaris (сделку по продаже закрыли в январе 2024-го и у Hyundai есть меньше года для выкупа). В компании же открестились от подобных слухов и заявили, что никаких шагов в этом направлении нет.

Разговоры о возвращении западных брендов и компаний в Россию участились после длительного телефонного разговора президентов России и США. На фоне этого события появился оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения по окончании боевых действий на Украине.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что возвращение иностранных компаний и инвесторов в Россию возможно только на выгодных для страны условиях. Россия должна руководствоваться исключительно национальными интересами, а многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями либо партнерами из дружественных стран, отметил он.

Глава Минпромторга Антон Алиханов также заявил, что в стране «никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение», — подчеркнул министр.

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