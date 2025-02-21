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04:58, 21 февраля 2025Экономика

В России назвали условие для возвращения западных компаний

Новак: возвращение западных компаний возможно только на выгодных для РФ условиях
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Возвращение иностранных компаний и инвесторов в Россию возможно только на выгодных для страны условиях. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он указал, что Россия должна руководствоваться исключительно своими национальными интересами, а многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями либо партнерами из дружественных стран. Кроме того, отметил политик, страна продолжит работу по достижению технологического лидерства в ключевых отраслях.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов оценил сообщения о намерении многих ушедших иностранных производителей вернуться на российский рынок. «Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение», — подчеркнул министр.

Разговоры о возвращении западных брендов и компаний в Россию участились после того, как на фоне длительного телефонного разговора президентов России и США появился оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения по Украине. Так, по данным Mash, Coca-Cola уже готовится к возвращению на российский рынок и ведет внутренние обсуждения работы с отечественными конкурентами и борьбы с параллельным импортом.

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