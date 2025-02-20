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14:58, 20 февраля 2025Экономика

Российский министр высказался о возможном возвращении в страну иностранных автобрендов

Алиханов: В РФ не ждут с распростертыми объятиями возвращения автобрендов Запада
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов высказался об обсуждаемых в последнее время ожиданиях по поводу возможного возвращения в страну некоторых иностранных брендов, включая автомобильные. Как следует из его комментария, который приводит РИА Новости, «видение» по поводу этого процесса будет подготовлено «когда будет соответствующее поручение».

«Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение», — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о том, найдется ли место ушедшему зарубежному автопрому.

Ранее о возможном появлении в конце года в автосалонах японских и корейских машин заговорили российские дилеры. При этом, как уточнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в РФ пока не получали сигналов о желании бизнеса из этих стран, а также государств Запада вернуться на отечественные рынки.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин отметил во время инвестиционного форума «Россия зовет!», что возможное возвращение ушедших компаний будет сложным в связи с высокими темпами импортозамещения в стране. В частности он указал, что немецкий автопроизводитель Volkswagen напрасно покинул Россию, поскольку мог бы сейчас не только продавать здесь свою продукцию, но «еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку».

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