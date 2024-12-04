Путин назвал причину сложности с возможным возвращением ушедшего из России бизнеса

Путин: ушедшему из РФ западному бизнесу будет довольно сложно вернуться

Ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться в связи с высокими темпами импортозамещения в стране, отметил во время инвестиционного форума «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, многие ниши, освободившиеся на рынке после ухода европейцев, активно занимают компании из других стран. «И очень быстрыми темпами, такими, которых, честно говоря, и мы сами не ожидали, идет так называемое импортозамещение российскими брендами», — назвал он причину такого положения дел, отметив, что вернуться западному бизнесу будет довольно сложно.

Также Путин сказал, что немецкий автопроизводитель Volkswagen напрасно ушел из России, поскольку мог бы сейчас не только продавать свою продукцию в РФ, но «еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку».

В целом, уточнил президент, половина западного бизнеса продолжает работать в РФ в прежнем режиме, а полностью ушла только четверть этих компаний, столько же — «передали управление подконтрольным им лицам и организациям». «Мы никого не выгоняли, никого не выдавливали с нашего рынка», — объяснил Путин (цитата по ТАСС).

Ранее зарубежные СМИ писали, что у компаний, заявлявших в 2022 году о намерении уйти из России, произошла «заметная смена настроений» — решение продолжить работу в РФ западный бизнес объясняет усложнением процедуры выхода с рынка и ростом потребительской активности в стране.