Назван вероятный срок возвращения Kia в Россию

Топ-менеджер «Рольф» Иванов: Возврата автобрендов стоит ждать через 2-3 года

Возвращения автобрендов, которые ушли с российского рынка, стоит ждать не раньше, чем через два-три года. Вероятный срок возврата иностранных производителей назвал топ-менеджер компании «Рольф» Николай Иванов, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя дилера, переговоры по возвращению автопроизводителей пока не ведется.

Ранее южнокорейское агентство «Ёнхап» сообщило, что Kia включила Россию в план продаж на перспективу до 2030 года. Как отмечает корреспондент агентства, оценку будущих российских продаж, изъятую из долгосрочного плана в прошлом году, вернули — показатель составляет 50 тысяч машин. Hyundai Motor Group также раздумывает о возвращении в РФ, рассчитывая диверсифицировать рынки в условиях растущей глобальной неопределенности.

Hyundai и Kia ушли из России, но сохранили за собой опционы на обратный выкуп своих заводов. 25 февраля компания Kia Russia & CIS опубликовала объявления о поиске новых сотрудников, представительство южнокорейского автогиганта искало технического консультанта и специалиста по дилерскому маркетингу.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что множество западных компаний, покинувших РФ после начала боевых действий на Украине, в настоящее время хотят вернуться. Интерес к возвращению также проявляет крупные южнокорейские компании. Речь идет, в частности, о технологических гигантах LG Electronics и Samsung Electronics, пояснил он.