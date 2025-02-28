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13:52, 28 февраля 2025Экономика

Названы автобренды с наибольшими шансами вернуться в Россию

Коммерческий глава Fresh Житнухин: Больше всего шансов вернуться в РФ у Hyundai
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Больше всего шансов наладить поставки или выпуск машин на российском рынке в среднесрочной перспективе будет у корейского концерна Hyundai Motor Group, в состав которого помимо одноименной марки входит Kia. Об этом заявил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Его слова приводит «Автостат».

Вышеуказанные бренды (Hyundai и Kia), напомнил эксперт, оставили за собой возможность вернуться в Россию и выкупить обратно свои производственные мощности. Это же относится к французскому концерну Renault и японскому Nissan. Не стоит исключать и возможного возвращения в РФ Toyota. Несмотря на заморозку своей деятельности в России, этот концерн продолжал оказывать своим клиентам и дилерам всестороннюю поддержку.

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Что касается перспектив возвращения немецкого концерна Mercedes-Benz, то они выглядят более туманными, добавил Житнухин. У этой компании также есть право обратного выкупа своих производственных мощностей в РФ, отметил он. Однако, как утверждает эксперт, автогигант оставил «негативный осадок» у российских покупателей, почти полностью лишив их возможности диагностировать и обслуживать свои автомобили. На этом фоне отношение к Mercedes в России сейчас не самое лучшее, резюмировал Житнухин.

Ранее он спрогнозировал, что ушедшие из России автогиганты не вернутся раньше 2026 года. Для полноценного возобновления их бизнес-деятельности необходимо, чтобы западные страны сняли санкции с РФ, отметил замглавы департамента продаж «Мэйджор» Александр Николаев. Глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский также призвал не ждать скорого возвращения европейских, американских, корейских и японских брендов. Даже если они решат вернуться, подчеркнул он, им потребуется около года, чтобы возобновить и наладить продажи.

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