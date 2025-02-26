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11:36, 26 февраля 2025Экономика

Названы сроки возвращения в Россию иностранных автобрендов

«Автостат»: Иностранные автогиганты не вернутся в РФ раньше 2026 года
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Покинувшие Россию европейские, японские и корейские автобренды вернутся не раньше следующего года. Об этом заявил коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Его процитировало «Автостат».

Заместитель директора департамента продаж «Мэйджор» Александр Николаев связал возобновление продаж ушедших автопроизводителей с отменой соответствующих санкций. В такой ситуации сборка в РФ начнется не ранее чем через два года.

Очень нескоро ждет прихода на российский рынок западных, а также японских и корейских автогигантов и генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский. По его словам, даже если они решат вернуться, им потребуется около года, чтобы возобновить продажи.

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В таком же ключе высказался и шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто. Он убежден, что даже в случае достижения каких-то договоренностей и прекращения боевых действий за этим не обязательно сразу последует отмена санкций. А без этого ни одна из компаний вернуться не сможет. Кроме того, из-за повышенного утильсбора ввоз в Россию бюджетных моделей стал нерентабельным. Это означает, что придется восстанавливать производство, быстро это сделать не получится.

Ранее генеральный директор концерна Renault Лука де Мео не исключил возвращения на российский рынок в будущем. По его словам, если бизнес увидит возможность, то постарается воспользоваться ею.

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