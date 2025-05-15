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14:41, 15 мая 2025Экономика

В правительстве признали отсутствие заявок бизнеса на возвращение в Россию

Замглавы Минпромторга Чекушов признал отсутствие заявок бизнеса на возврат в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Для возвращения своего присутствия в России иностранным компаниям необходимо проявить инициативу и подать соответствующую заявку. Об этом журналистам рассказал замглавы министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, передает РИА Новости.

Чиновник уточнил, что предложения по алгоритму возврата иностранных компаний готовы, но признал, что, по его информации, в правительстве нет ни одной такой заявки.

По словам Чекушова, в приоритет при рассмотрении гипотетических инициатив будут ставиться интересы отечественных брендов и компаний для обеспечения их устойчивого развития.

Ранее об аналогичном отсутствии заявок и интереса рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. На встрече с представителями КПРФ в Госдуме она уточнила, что никакой конкретики нет.

Глава Минцифры Максут Шадаев, в свою очередь, отмечал, что если какие-то крупные зарубежные компании хотят вернуться на российский рынок, то сейчас их желание никак не проявляется.

Вместе с тем российские СМИ в последние месяцы сообщают о готовности немедленно вернуться в Россию десятков зарубежных компаний. В ряде случаев представители бизнеса опровергают эту информацию, как южнокорейский автопроизводитель Hyundai, а другие отмечают, что готовы рассмотреть такую возможность в случае отмены санкций.

В качестве одной из таких компаний назывался японский производитель одежды Uniqlo. Однако председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал, что глава компании Тадаси Янаи дал слово, что бренд больше никогда не зайдет в Россию, и намерен сдержать его, потому что это вопрос чести.

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