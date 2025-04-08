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11:20, 8 апреля 2025Экономика

Набиуллина высказалась о возвращении в Россию иностранных компаний

Набиуллина о возвращении в РФ иностранных финкомпаний: Пока никакой конкретики
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Банк России пока не получал запросов о возвращении в РФ иностранных финкомпаний. Соответствующий комментарий главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной приводит ТАСС.

«Никакой конкретики мы не видим, но как уже было сказано правительством, все это будет делаться с учетом национальных интересов», — сказала она на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

На пресс-конференции 21 марта Набиуллина отмечала, что возвращение на отечественный рынок иностранных брендов могло бы стать дезинфляционным фактором при условии расширения не только импорта, но и экспорта, хотя пока в любом случае речь идет только о гипотетической возможности.

Ранее стало известно, что российским акциям, вероятно, понадобится больше двух лет для того, чтобы вернуться в широко используемые в мире фондовые индексы MSCI (Morgan Stanley Capital International World Index), причем в базовом сценарии аналитиков JPMorgan это произойдет «на несколько лет позже».

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