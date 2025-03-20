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15:48, 20 марта 2025Экономика

На возвращение российских акций в глобальный фондовый индекс ответили годы

JPMorgan: Акции из России вернутся в индексы MSCI на несколько лет позже 2027-го
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российским акциям, вероятно, понадобится больше двух лет для того, чтобы вернуться в широко используемые в мире фондовые индексы MSCI (Morgan Stanley Capital International World Index), полагают аналитики JPMorgan, на которых ссылается Reuters.

MSCI World Index рассчитывается и публикуется с 31 декабря 1969 года. Его уровень служит показателем состояния глобального рынка акций.

С учетом того, что на процесс возвращения акций в индекс отводится как минимум два года с момента начала процедуры, эксперты пришли к выводу, что в лучшем случае в отношении РФ он будет завершен в июне 2027-го. При этом в базовом сценарии они ожидают, что «это произойдет на несколько лет позже».

Аналитики также полагают, что инвесторы, надеющиеся на скорое завершение украинского конфликта, на фоне которого Россия была исключена из индексов в начале марта 2022 года, слишком оптимистичны. В то же время отмечается, что MSCI может по своему усмотрению изменить процесс возвращения бумаг РФ.

Ранее MSCI на фоне обвала китайских акций на триллионы долларов сообщил об исключении из национального индекса MSCI China сразу 66 компаний. Это произошло в феврале 2024 года.

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