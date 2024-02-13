Из китайских индексов после падения исключат десятки компаний

Индекс MSCI China лишится 66 компаний после обвала китайского фондового рынка

Авторитетный американский индексный провайдер MSCI, который рассчитывает индексы фондового рынка, на фоне обвала китайских акций на триллионы долларов сообщил об исключении из национального индекса MSCI China сразу 66 компаний. Об этом со ссылкой на квартальный обзор компании сообщает Bloomberg.

Среди тех, чей результат больше не учитывается, есть застройщики Gemdale и Greentown China Holdings, авиакомпания China Southern Airlines, разработчик программного обеспечения в сфере здравоохранения Ping An Healthcare and Technology.

Включат в список только пять новых компаний. Это крупнейшее урезание MSCI China за два года. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 29 февраля. Помимо китайского, они затронут мировой индекс MSCI All Country World.

Решение провайдера может стать серьезным ударом для китайского фондового рынка, который ищет точки опоры и пытается не допустить дальнейшего снижения. Теперь фондам, ориентирующимся на MSCI, придется исключать из своих портфелей выпавшие из индекса акции, что приведет к новым распродажам и, соответственно, к падению рынка.

В материале отмечается, что вес китайского рынка в мире сокращается. Инвесторы все чаще предпочитают растущие индийские акции, а также надежные американские и европейские бумаги. Также максимума с 1990 года достиг японский индекс Nikkei 225. Поддержка Пекином фондового рынка дает лишь краткосрочный результат, после чего акции вновь снижаются.

