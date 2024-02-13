Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:15, 13 февраля 2024Экономика

Из китайских индексов после падения исключат десятки компаний

Индекс MSCI China лишится 66 компаний после обвала китайского фондового рынка

Фото: Jirapong Manustrong / Shutterstock / Fotodom

Авторитетный американский индексный провайдер MSCI, который рассчитывает индексы фондового рынка, на фоне обвала китайских акций на триллионы долларов сообщил об исключении из национального индекса MSCI China сразу 66 компаний. Об этом со ссылкой на квартальный обзор компании сообщает Bloomberg.

Среди тех, чей результат больше не учитывается, есть застройщики Gemdale и Greentown China Holdings, авиакомпания China Southern Airlines, разработчик программного обеспечения в сфере здравоохранения Ping An Healthcare and Technology.

Включат в список только пять новых компаний. Это крупнейшее урезание MSCI China за два года. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 29 февраля. Помимо китайского, они затронут мировой индекс MSCI All Country World.

Решение провайдера может стать серьезным ударом для китайского фондового рынка, который ищет точки опоры и пытается не допустить дальнейшего снижения. Теперь фондам, ориентирующимся на MSCI, придется исключать из своих портфелей выпавшие из индекса акции, что приведет к новым распродажам и, соответственно, к падению рынка.

В материале отмечается, что вес китайского рынка в мире сокращается. Инвесторы все чаще предпочитают растущие индийские акции, а также надежные американские и европейские бумаги. Также максимума с 1990 года достиг японский индекс Nikkei 225. Поддержка Пекином фондового рынка дает лишь краткосрочный результат, после чего акции вновь снижаются.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

      Комплексы «Бал» с берега Финского залива нанесли «удар» по противнику

      Планы европейской страны отказаться от российского газа оценили

      Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина

      Реакция российского чиновника на задержание во время заседания попала на видео

      Ключевой ставке ЦБ предрекли стабильность

      Путин поручил ввести льготную ипотеку в новых регионах на «вторичку»

      В России мужчине дали восемь лет колонии за финансирование терроризма

      Названа весомая причина закрывать крышку унитаза при смывании

      Поплавская раскритиковала поездку Киркорова в зону СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше