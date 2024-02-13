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13:10, 13 февраля 2024Экономика

Японский фондовый рынок вырос до максимума

Японский фондовый индекс Nikkei 225 достиг максимума с 1990 года

Фото: Toru Hanai / Reuters

В ходе торгов во вторник, 13 февраля, основной японский фондовый индекс Nikkei 225 превысил уровень 38 тысяч пунктов, что стало максимумом с 1990 года. Если динамика сохранится, то он может подняться выше исторического рекорда 1989 года, пишет CNBC.

К завершению торгов Nikkei 225 скорректировался до 37 963,87 пункта, а индекс Токийской фондовой биржи (Topix) вырос на 2,1 процента, до 2612,03 пункта. Кратковременный рост на 3 процента Nikkei стал самым значительным с ноября 2022 года.

Росту способствовали сильные финансовые результаты технологических компаний, в особенности производителя оборудования для изготовления микросхем Tokyo Electron. Акции компании после публикации сильной отчетности поднимались на 13,33 процента.

На 11 процентов выросли акции SoftBank, который владеет разработчиком чипов Arm. Его акции в свою очередь с 8 февраля подорожали на 93 процента. Старший рыночный аналитик SMBC Trust Bank Масахиро Ямагучи отмечает, что перспективы искусственного интеллекта подталкивают акции компаний из сферы полупроводниковой промышленности.

Всего с 2023 году Nikkei 225 и Topix выросли более чем на 25 процентов, что стало их лучшим результатом за десятилетие. Такому результату способствовали японские власти, которые, по всей видимости, справились с длившейся десятилетиями дефляцией.

Резкий рост японского, европейского и особенно американского фондовых рынков происходит на фоне вывода средств из китайских ценных бумаг, который ускорился с середины прошлого года. Фондовые индексы КНР тестируют многолетние минимумы, а аналитики ожидают, что Пекин столкнется с той же проблемой роста, которая остановила развитие японской экономики десятки лет назад.

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      Платон Щукин
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