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20:21, 31 января 2024Экономика

Акции китайских компаний обвалились до минимума за пять лет

Bloomberg: акции китайских компаний упали до минимума из-за недоверия инвесторов

Фото: Lam Yik / Reuters

По итогам торгов в среду, 31 января, главный фондовый индекс материкового Китая CSI 300 упал на 0,9 процента, достигнув минимума за пять лет. По итогам января китайские акции обвалились уже на 6,3 процента, пишет Bloomberg.

Опрошенные изданием эксперты указывают, что основной причиной такой динамики остается недоверие инвесторов. Они считают, что декларируемый властями уровень поддержи фондового рынка остается недостаточным в нынешних условиях.

Решение Народного банка Китая с 5 февраля снизить ставку резервирования на 50 базисных пунктов для коммерческих банков на рынке восприняли хорошо. Такая мера позволяет организациям высвободить около триллиона юаней (140 миллиардов долларов) для поддержки ключевых компаний. Однако вышедшая позднее макроэкономическая статистика свела весь позитив на нет.

В частности, аналитиков разочаровал индекс производственной активности (PMI) в Китае — после четвертого подряд месячного снижения он достиг 49,2 пункта. Показатель ниже 50 пунктов свидетельствует о спаде.

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Управляющий директор сингапурского отделения швейцарской финансовой компании Union Bancaire Privee Вей-Серн Линь заметил, что пока никто не берется оценивать способность Пекина справиться со структурными проблемами в экономике. Из-за этого, пояснил эксперт, даже слабые попытки роста рынка сменяются новыми минимумами.

Ранее сообщалось, что в последнее время китайские инвесторы и домохозяйства все активнее покупают золото, выводя средства из акций местных компаний. Одновременно в конце января опустилась до минимума доходность десятилетних государственных облигаций, которые также рассматривают как наиболее надежный инструмент рынка.

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      Платон Щукин
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