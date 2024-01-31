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19:56, 31 января 2024Экономика

Китайцы начали скупать золото из-за падения фондового рынка

FT: китайские инвесторы скупают золото из-за разочарования в фондовом рынке КНР

Фото: Michael Piepgras / IMAGO / Globallookpress.com

В последнее время китайские инвесторы и домохозяйства все активнее покупают золото, что позволяет драгоценному металлу сохранять стоимость на рекордном уровне. Об этом со ссылкой на отчет Всемирного совета по золоту пишет Financial Times (FT).

За минувший год инвестиционный спрос на золото, в том числе на монеты и слитки, в КНР вырос на 28 процентов. В общей сложности продажи составили 280 тонн, что позволило рынку золота компенсировать спад, возникший в Европе. Еще на 10 процентов, до 630 тонн, в Китае увеличились продажи ювелирных изделий.

Как считают аналитики, основной причиной такой динамики стало падение китайского фондового рынка во втором полугодии 2023 года и сохранение этой динамики в начале 2024-го, что привело к разочарованию инвесторов. Теперь вместо покупок акций и облигаций местных компаний они уводят деньги в защитные активы.

На стороне золота также играет сохраняющийся интерес к нему центробанков по всему миру. В совокупности эти факторы позволили активу закрепиться на уровне выше 2 тысяч долларов за унцию.

Gold от TradingView

Ранее Bloomberg подсчитал, что в конце января доходность десятилетних государственных облигаций Китая опустилась до минимума за последние 22 года. Эти бумаги также рассматриваются в качестве защитных активов теми, кто выводит средства из акций китайских компаний.

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