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13:27, 30 января 2024Экономика

Доходность китайского госдолга упала до минимума с начала века

Bloomberg: доходность гособлигаций Китая упала до минимальных 2,47 % за 22 года

Фото: Alessandro Della Valle / Reuters

В конце января десятилетние государственные облигации Китая демонстрируют минимальную с начала века, за последние 22 года, доходность — 2,47 процента годовых. Об этом со ссылкой на торговые данные сообщает Bloomberg.

По оценкам экспертов, в такую стоимость заложены ожидания участников рынка, которые не верят в существенный рост китайской экономики в ближайшие годы. Спрос перемещается из акций, которыми инвесторы недовольны, в облигации с учетом слабого потребления на внутреннем рынке и спада рынка недвижимости.

Китайская Z-ben Advisors подсчитала, что в декабре фонды облигаций привлекли в 13 раз больше капитала, чем фонды акций. Этот месяц стал четвертым подряд, в котором иностранные инвесторы демонстрировали повышенный интерес к госдолгу КНР.

Пекин пытается изменить ситуацию. Он смягчает денежно-кредитную политику (ДКП), в том числе снизил резервные требования для банков, что позволит им активнее поддерживать акции. На эти цели у банков освободится около триллиона юаней (139 миллиардов долларов). В феврале эксперты ожидают, что Китай начнет цикл снижения ставок, чтобы перезапустить экономику.

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Эксперты указывают, что Вашингтон оказался успешнее Пекина в вопросе выхода экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Если в США фондовые индексы бьют рекорды, то китайские ценные бумаги падают до многолетних минимумов, а помощь государства неэффективна.

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      Платон Щукин
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