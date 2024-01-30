Доходность китайского госдолга упала до минимума с начала века

Bloomberg: доходность гособлигаций Китая упала до минимальных 2,47 % за 22 года

В конце января десятилетние государственные облигации Китая демонстрируют минимальную с начала века, за последние 22 года, доходность — 2,47 процента годовых. Об этом со ссылкой на торговые данные сообщает Bloomberg.

По оценкам экспертов, в такую стоимость заложены ожидания участников рынка, которые не верят в существенный рост китайской экономики в ближайшие годы. Спрос перемещается из акций, которыми инвесторы недовольны, в облигации с учетом слабого потребления на внутреннем рынке и спада рынка недвижимости.

Китайская Z-ben Advisors подсчитала, что в декабре фонды облигаций привлекли в 13 раз больше капитала, чем фонды акций. Этот месяц стал четвертым подряд, в котором иностранные инвесторы демонстрировали повышенный интерес к госдолгу КНР.

Пекин пытается изменить ситуацию. Он смягчает денежно-кредитную политику (ДКП), в том числе снизил резервные требования для банков, что позволит им активнее поддерживать акции. На эти цели у банков освободится около триллиона юаней (139 миллиардов долларов). В феврале эксперты ожидают, что Китай начнет цикл снижения ставок, чтобы перезапустить экономику.

Ранее сообщалось, что суд Гонконга ликвидировал крупнейшего застройщика Китая Evergrande, долги которого превышают 300 миллиардов долларов. Технический дефолт компания допустила еще в декабре 2021 года.

Эксперты указывают, что Вашингтон оказался успешнее Пекина в вопросе выхода экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Если в США фондовые индексы бьют рекорды, то китайские ценные бумаги падают до многолетних минимумов, а помощь государства неэффективна.