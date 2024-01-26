Китаю предсказали «вековую стагнацию» из-за Си Цзиньпина

Bloomberg: экономика США вопреки прогнозам опередила Китай по выходу из кризиса

США оказались значительно успешнее Китая в вопросе выхода национальной экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Такой результат оказался неожиданным для экспертов и поставил под вопрос шансы Пекина отнять у Вашингтона статус первой экономики мира, пишет Bloomberg.

По итогам 2023 года американский ВВП вырос на 6,3 процента в номинальном выражении, то есть без учета инфляции, а китайский — на 4,6 процента. Отражает тенденцию и фондовый рынок. Если в США главные индексы бьют исторические рекорды, то китайские ценные бумаги падают до многолетних минимумов, а помощь государства пока не очень помогает.

На основании новых данных специалисты полагают, что переломить негативный процесс в ближайшие годы не выйдет, то есть речь идет о циклическим спаде на годы — «вековой стагнации». Основную причину такой ситуации видят в авторитарных тенденциях управления Китаем, на которые ставит нынешних лидер Си Цзиньпин.

Пекину приходится бороться с худшей дефляцией за последнюю четверть века и последствиями многолетнего кризиса на рынке недвижимости. При этом экспорт снижается, безработица среди молодежи растет, население стареет, а муниципальные власти набрали неопределенное количество кредитов и не всегда могут по ним расплатиться.

Глава Института международной экономики Петерсона Адам Позен отметил, что стремление Си Цзиньпина замкнуть решение всех проблем на себе заставляет малый бизнес и домохозяйства выбирать накопительную модель поведения. В результате использовать эти средства для инвестиций не получается, а идея опоры на внутренний рынок проваливается.

Как указал бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, ранее хронический избыток сбережений, дефляция, пузыри активов и финансовые трудности считались проблемами Запада, но теперь их эпицентр сместился на Восток.

Ранее сообщалось, что Пекин пытается удержать падающий фондовый рынок за счет специального стабилизационного фонда, средства для которого изымут со счетов госпредприятий.